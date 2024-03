Sky, al via la gara per l'account media europeo, c'è anche l'Italia...

Sky, al via la gara per l'account media europeo, Italia compresa

Sky apre una gara per l’assegnazione del proprio account media europeo: budget di pianificazione e strategia media per Regno Unito, Irlanda, Italia e la regione DACH (Germania, Austria e Svizzera). Secondo Campaign, The Aperto Partnership starebbe gestendo il processo di revisione.

L'account media di Sky in Europa al momento è di EssenceMediacom e in Italia è nelle di Wavemaker (entrambe le agenzie sono del GroupM, Wpp) guidata da Luca Vergani

L’ultima revisione è al 2017 e non aveva coinvolto l’Italia. In gara, oltre alla vincitrice MediaCom, c’erano anche Zenith di Publicis Groupe e Carat di Dentsu. Secondo la stima di Campaign è attorno a 550 milioni lo spending pubblicitario di Sky nel continente, di cui quasi 300 solo nel Regno Unito. Il valore delle pianificazioni nel nostro Paese sarebbe sui 60 milioni come stima approsimativa.

Nei giorni scorsi in Italia, Sky Mobile ha lanciato una nuova campagna di comunicazione con Alex Del Piero protagonista (qui lo spot). Mentre sul fronte Sky Fibra è Elodie la testimonial.