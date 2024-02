Sky Crime San Valentino fino al 20 febbraio con Prima ti sposo, poi ti uccido

A febbraio, in occasione della settimana degli innamorati che culmina nel giorno di San Valentino, in arrivo una programmazione speciale dedicata al lato più oscuro dell’amore.

Fino al 20 febbraio, in esclusiva su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) il pop-up channel SKY CRIME SAN VALENTINO, dedicato a tutte quelle storie in cui l'amore si trasforma in un pericoloso gioco di desiderio, tradimento e morte.

Menzione speciale alla docu-serie PRIMA TI SPOSO, POI TI UCCIDO (titolo originale Unholy Matrimony: Black Widow Murders) in prima TV dal 20 febbraio alle 21:05, in cui verranno raccontate sei storie che iniziano come favole d'amore ma che presto si rivelano veri e propri incubi. Tra crudeltà ed inganni, incidenti stradali e morti improvvise, la docu-serie delinea scenari sconvolgenti e surreali, dove i sentimenti per qualcuno possono rivelarsi fatali.