Sky Italia: Maximo Ibarra si dimette e va a Engineering

Sky Italia: Maximo Ibarra si dimette e si avvicina a Engineering

L'Ad di Sky Italia, Maximo Ibarra ha rassegnato le sue dimissioni. Lascerà la società a fine luglio e passerà a Engineering in qualità di Designeted CEO. Steven Van Royen, ceo Uk ed Europe, guiderà la transizione. Nelle scorse ore Nicola Maccanico aveva lasciato la pay tv per guidare il progetto della nuova Cinecittà.

"Maximo IBARRA ha deciso di lasciare Sky per affrontare una nuova sfida professionale e resterà in azienda fino a fine luglio". Sono queste, secondo quanto apprende l'Adnkronos, le parole del vicepresidente e Ceo Uk e Europe di Sky, Stephen van Rooyen in una lettera inviata dai dipendenti del gruppo in cui comunicata le dimissioni di IBARRA dal suo incarico di ad di Sky Italia. "Fino all'individuazione di un nuovo amministratore delegato, la cui ricerca è già avviata - spiega van Rooyen-, guiderò il lavoro del leadership team con il prezioso supporto di Karl Holmes, Coo Europe. Nell'ultimo anno non ho potuto passare, come avrei voluto, del tempo in Italia a causa del Covid e non vedo l'ora di esserci più spesso per aiutare la squadra, insieme a Karl, in questa fase di transizione". Nella lettera van Rooyen ricorda che IBARRA, come Ceo di Sky Italia, "ha impresso un'importante accelerazione al cambiamento dell'azienda, ponendo le basi per un percorso di trasformazione del business e del modello operativo attraverso un approccio socialmente sostenibile. Sotto la sua guida Sky Italia ha lanciato con successo Sky Wifi, il servizio di connessione ultraveloce tra i più performanti del mercato, e ha anche accompagnato le nostre persone attraverso le varie fasi della crisi pandemica, dando sempre priorità alla loro sicurezza".

Maximo Ibarra era arrivato alla guida di Sky Italia nel 2019. Laureato in Economia, Ibarra che è nato nel 1968 ha conseguito un Master in Business Administration, un Master in Marketing delle Telecomunicazioni presso l'Insead di Parigi e ha frequentato un corso di General Management presso la London Business School. All'inizio della sua carriera, nel 1994, ha lavorato in Telecom Italia Mobile come Marketing Analyst e in Omnitel Vodafone, ricoprendo diverse responsabilità e divenendo il Direttore Marketing del segmento Consumer. Successivamente, ha lavorato in qualità di Direttore Commerciale Italia in Dhl International, in Fiat Auto, come vice-president Strategies and Business Development della Business Unit Servizi, e in Benetton Group, a Treviso, come Vp Worldwide Marketing e Comunicazione. Nel 2004 è entrato in Wind in qualità di Direttore Marketing della telefonia Mobile. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit Consumer Mobile e, quindi, quello di Direttore della Business Unit Consumer Mobile e Fisso per poi diventarne Amministratore Delegato e Direttore Generale. È stato anche amministratore delegato di Kpn Azienda leader di Telecomunicazioni in Olanda.