Sky, addio a uno storico canale tv dal primo marzo 2024

SuperTennis-Sky addio dal primo marzo 2024

Da venerdì 1 Marzo 2024 il bouquet di canali della pay tv potrebbe perdere uno storico canale sportivo. Si tratta di SuperTennis. L'accordo scade il 29 febbraio e salvo colpi di scena dell'ultimissima ora, i programmi non saranno più visibili nel pacchetto della pay tv che nelle scorse settimane ha lanciato Sky Sport Plus e dal 2024 detiene i diritti dei tornei Atp e Wta (dai 250 ai 500 passando per i 1000), senza dimenticare le Atp Finals di Torino (con in campo i migliori 8 giocatori del mondo e nell'ultima edizione un Jannik Sinner che arrivò in finale contro Nole Djokovic) e Wimbledon.

SuperTennis-Sky e i diritti tv sui tornei di tennis

Il canale SuperTennis che è edito dalla Federazione Italiana Tennis e Padel dopo aver perso i tornei Atp 250 e i 500 (che trasmetteva sino allo scorso anno) nel palinsesto in queste settimane ha trasmesso match d’archivio e qualche torneo Challenger (a marzo ad esempio ci sarà Phoenix - dal 12 al 17 Marzo - che vede in campo Matteo Berrettini, il tennista azzurro ha ottenuto la wild card proprio in queste ore) a cui si aggiunge molto padel.

Il fiore all'occhiello dell'offerta di SuperTennis rimane lo US Open di fine agosto-inizio settembre in esclusiva (oltre alla United Cup di gennaio e alla Laver Cup che si disputa in autunno).

Le trattative per uno scambio nei diritti tv dei tornei tra Sky e SuperTennis sin qui è fallito. Vedremo che ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni o settimane...