Sky e Will Media insieme per nuovi progetti dedicati ai giovani

Al via la partnership tra Sky e Will dedicata ai giovani, tra cultura e ambiente

Al via nuovi progetti dedicati ai giovani. Sky e Will Media rafforzano la loro partnership per la creazione per la creazione di contenuti digitali sui principali trend di cambiamento, dalla cultura all’ambiente.

Il 17 febbraio debutta Show Off, il video-podcast in formato talk dedicato all’evoluzione del mondo "media & entertainment", condotto da Francesco Oggiano e Giulia Valentina. Tra i progetti in arrivo, Junk, il documentario-inchiesta sul costo sociale e ambientale dell’industria della moda e del fast fashion.

Come riporta Primaonline, la nuova collaborazione fra la pay tv e la media company, nei mesi scorsi acquisita dalla podcast company Chora Media, arriva dopo l’esperienza di What’s Next, l’approfondimento curato da Will Media, in onda su Sky TG24 e sui canali social della testata, sull’attualità, pensato per il pubblico più giovane, abituato a informarsi usando formati e media diversi.

“Sperimenteremo nuovi linguaggi che si rivolgono ai più giovani, per soddisfare la loro grandissima voglia di conoscere il mondo. Vogliamo offrire loro nuovi contenuti digitali pensati appositamente per una platea così curiosa e alla continua ricerca di prodotti di qualità”, ha spiegato Elia Mariani, Chief consumer officer di Sky Italia.

“Non è un caso che i prodotti di questa collaborazione siano declinati su diversi canali”, ha evidenziato Alessandro Tommasi, fondatore di Will, citando podcast, video Youtube, oltre alla piattaforma televisiva come i media prediletti per il pubblico di riferimento.