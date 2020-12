Tcl lancia lo smartphone "20 5G". Sbarcherà in Italia a 299 euro

TCL 20 5G, il nuovo smartphone 5G low cost in Italia

TCL 20 5G sbarca in Italia a dicembre. Il nuovo smartphone 5g low cost è dotato di un ampio display FullHD+ da 6,67 pollici con tecnologia NXTVISION ed è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 690 5G accompagnato da 6 GB di RAM. Possiede inoltre una tripla fotocamera esterna ad alta risoluzione da 48 megapixel, con un obiettivo grandangolare a 118° che riesce a catturare un intero panorama in un unico fotogramma, mentre la lente macro riesce a catturare con precisione anche i più piccoli dettagli.

Questo modello “20 5G” sarà presentato dall’azienda cinese al Ces 2021 di gennaio, ma arriverà già in questo mese nei punti vendita Tim e Vodafone al prezzo di 299 euro.

“Mentre le reti 5G si stanno diffondendo in tutta Europa – spiega Flavio Ferraro, Country Manager di Tcl Mobile Italia -, noi siamo impegnati ad espandere la nostra gamma di smartphone con nuove proposte come Tcl 20 5G, cercando di fondere innovazione e alta qualità come solo Tcl sa fare, ad un prezzo incredibilmente conveniente. A differenza di altri produttori di dispositivi mobile, realizziamo e produciamo i nostri progetti internamente, sviluppando economie di scala che trasferiamo ai nostri clienti in tutto il mondo”.

Una maxi memoria per l’entertainment

Con 128GB di memoria interna integrata e supporto microSD espandibile, TCL 20 5G offre lo spazio necessario per una maggiore quantità di film, musica, foto e applicazioni. La potente batteria da 4500mAh permette inoltre un uso prolungato, oltre a funzioni intelligenti di gestione dell’alimentazione in 5G per rendere più efficiente l’esperienza d’uso. Lo smartphone utilizza anche la funzione Super Bluetooth con cui collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, ed è dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.