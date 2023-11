Social: calano Salvini e Meloni, ma cresce Conte. Sprint di Di Battista

Social, boom di Salvini (+20%). Meloni in calo

Salvini si conferma in prima posizione. Nel mese di ottobre, secondo la classifica stilata da SenseMakers, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rimane il politico più seguito sui social network con 6,7 mln di interazioni, guadagnando circa il 20% rispetto al mese precedente.

La Presidente del Consiglio, come riporta Primaonline, registra un calo nelle interazioni (-28%) nonostante sia stata protagonista indiscussa per le dichiarazioni sulla fine della propria relazione con il compagno Andrea Giambruno, comunicate proprio tramite le piattaforme social.

Per il secondo mese consecutivo, Giuseppe Conte mantiene il terzo posto e con un consolidamento dei volumi tanto di engagement (+60%) quanto di video views (+135%). A trainare queste performance, scrive Primaonline, ancora una volta il suo canale TikTok che vede anche il suo miglior contenuto essere il primo nel ranking dei best performing post del mese con oltre 600k interazioni e più di 8M di visualizzazioni (che da solo rappresenta il 69% delle video views complessive).

E Di Battista...

Ottime le performance sul mese anche di Alessandro Di Battista che sale di 4 posizioni in classifica. Le sue ospitate a ‘Dimartedì’ con dichiarazioni pro-Palestina hanno trainato l’engagement social tanto da apparire, proprio con questi contenuti, in 4 posizioni su 10 nel ranking dei best performing post del mese di ottobre.