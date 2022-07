Social, Giorgia Meloni e Matteo Salvini i politici più cliccati

Social, Meloni e Salvini i politici più cliccati: Scanzi torna in prima posizione

Giornalisti e politici ai vertici della classifica di giugno. Il ranking di Facebook torna ad essere presidiato da Andrea Scanzi che “si riprende” la prima posizione, superando il leader di Italexit Gianluigi Paragone.

Volti nuovi di giugno all’interno della Top 5 sono quelli di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. Per la prima i contenuti più performanti sono dei video/post di difesa/denuncia in seguito agli insulti ricevuti da giornalisti, opinionisti e politici lanciati dalla sinistra italiana.

Il leader della Lega, invece, genera engagement sulla sua pagina Facebook con post che riportano atti di delinquenza in alcune città d’Italia e con contenuti di carattere generale, come il post di elogio all’arma dei carabinieri.

Diletta Leotta conquista la classifica di Instagram

Su Instagram l’unico volto nuovo è quello di Diletta Leotta: i contenuti condivisi dalla conduttrice di Dazn la ritraggono nella sua quotidianità e durante le vacanze estive. I Måneskin, nonostante un calo del 32% nelle interazioni, mantengono la terza posizione all’interno della Top 5.

I contenuti che hanno generato più interazioni sono immagini/video delle loro partecipazioni ad alcuni Festival europei come il Rock am Ring in Germania; e il Pinkpopfest, festival di musica rock che si svolge a Landgraaf, nei Paesi Bassi.

Come riporta Primaonline, all’interno della Top 5 di Twitter stilata da Sensemakers, gli unici a registrare una crescita sul dato di engagement sono Gianluca di Marzio (+64%) e Alfredo Pedullà (+55%), quest’ultimo nuovo ingresso di giugno. Le due firme sportive, tra i due maggiori esperti di calciomercato in Italia, beneficiano in termini di interazioni grazie ai primi colpi italiani e internazionali di giugno.

In testa alla Top 5 di YouTube vediamo per il quarto mese di fila Jessica Brugali. Tre i nuovi volti di giugno: Manuel Mercuri, Arnaldo Mangini e Fabio Farati. Quest’ultimo, conosciuto anche come “Faffapix”, è un tiktoker esperto in video comici ed evoluzioni acrobatiche.