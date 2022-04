Social, Mentana perde clic: Scanzi, Tosa e...Vota il tuo giornalista preferito

Giornalisti social, Andrea Scanzi domina il podio. Seguono Lorenzo Tosa ed Enrico Mentana. La classifica di Sensemakers

Il podio rimane invariato: primo Scanzi, secondo Tosa e terzo Mentana. Anche nel mese di marzo, il giornalista con più interazioni sui social nella classifica stilata da Sensemakers, rimane Andrea Scanzi grazie a oltre 4,8 milioni di clic. A seguire la firma del Fatto Quotidiano c’è Lorenzo Tosa, con un totale di 2,8 milioni di interazioni (oltre 2 milioni in meno dal primo posto del podio). Infine, al terzo posto si conferma, come a febbraio, Enrico Mentana con 2 milioni di clic, circa 300 mila in meno del mese precedente.

Subito fuori dal podio, al quarto posto troviamo il giornalista sportivo Fabrizio Biasin con ben 1,9 milioni di “interactions”. Al quinto posto, invece, si piazza un altro giornalista dedicato al mondo dello sport: Gianluca Di Marzio. Qui, di seguito, la classifica completa dei 15 giornalisti più social del mese di marzo. Per quanto riguarda i post più performanti, a differenza di quanto visto per le altre classifiche, la guerra rimane l’argomento principale: otto post su dieci infatti trattano questo tema.

Anche nel mese di marzo Lorenzo Tosa compare in classifica con ben 5 post su 10. Il tema principale trattato dal direttore di Nextquotidiano è il conflitto che sta coinvolgendo l’est Europa: i post riportano le parole di alcuni personaggi pubblici su questa triste vicenda come Luciana Littizzetto, che durante la puntata di ‘Che Tempo che fa’ ha letto una commovente “lettera al soldato”, di Flavio Insinnia che nel bel mezzo di una puntata dell’Eredità ha espresso il suo parere in merito al riarmo del Paese.

Come riporta Primaonline.it, Andrea Scanzi conserva una sola posizione all’interno della Top 10, la settima, grazie a un post pubblicato su Facebook in cui esprime solidarietà a Fedez. Il rapper recentemente ha pubblicamente annunciato la sua malattia, ciò non ha frenato gli haters a ironizzare sulle sue lacrime. Il giornalista commenta questa vicenda con queste parole: “La barbarie di questo Paese è ormai fuori scala”.