Social, "papà" Facebook rimane il più utilizzato. Instagram solo quarto

Social, ecco i trend del 2024

Secondo il rapporto annuale "Digital 2024" condotto da We Are Social in collaborazione con Meltwater, l'ecosistema Meta, che include Facebook, Instagram e Whatsapp, rimane leader in Italia per il numero di utenti raggiunti mensilmente. Tuttavia, TikTok emerge come la piattaforma su cui gli utenti trascorrono più tempo, con una media mensile di oltre 32 ore.

Come scrive Engage, in Italia, l'88% della popolazione è connessa a Internet e passa circa sei ore al giorno online, di cui due su piattaforme social. Attualmente, ci sono 43 milioni di utenti social in Italia, che utilizzano in media sei piattaforme diverse al mese.

L'intrattenimento risulta essere il motivo principale per cui le persone accedono ai social media, seguito dalle notizie di attualità, mentre il desiderio di restare in contatto con amici e familiari è meno rilevante rispetto al passato. In Italia, Whatsapp è il servizio più utilizzato, seguito da Facebook, Instagram e Facebook Messenger, ma TikTok sta registrando una crescita significativa.

Il rapporto sottolinea anche il ruolo sempre più cruciale dei social media nel commercio e nella pubblicità, con un aumento delle persone che seguono i brand sui social e interagiscono con contenuti sponsorizzati. Il podcast e il settore del gaming stanno crescendo, mentre l'e-commerce, specialmente nel settore della moda, mostra una dinamicità notevole. La spesa per la pubblicità digitale continua a crescere e rappresenta oltre la metà della spesa pubblicitaria totale.

Globalmente, il numero di profili attivi sui social media ha superato i cinque miliardi, coinvolgendo il 62% della popolazione mondiale. Facebook rimane la piattaforma più diffusa, seguita da YouTube, Whatsapp, Instagram e TikTok. L'adozione di Internet a livello globale è in aumento, coinvolgendo il 66% della popolazione mondiale, con una media di oltre 8 nuovi utenti social al secondo. Il tempo medio trascorso sui social media è di circa due ore e ventitre minuti al giorno.