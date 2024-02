Wpp chiude 2023 crescita organica +0,9%. Le previsioni sul 2024...

Wpp chiude il quarto trimestre del 2023 con una crescita organica dello 0,3% e si arriva a +0,9% considerando tutto l’esercizio. Sul fronte 2024 previsione di un andamento positivo tra lo 0 e il +1%.

Secondo i dati di bilancio preliminari il fatturato annuale arriva a livello organico quota 11,86 miliardi di sterline, in linea con la guidance. L’utile operativo è sceso del 60,9% a 531 milioni di sterline, l’utile al lordo delle imposte è in calo 70,1% a 346 milioni di sterline.

Sui conti di Wpp, che qualche settimana fa ha annunciato al mercato il suo nuovo piano industriale, pesa nel 2023 una frenata della spesa pubblicitaria da parte di alcuni clienti negli Usa, in particolare brand delle aree tech, heatcare e del dettaglio. Numeri compensati in parte da una ripresa di beni consumo confezionati, tlc e automotive.

A livello organico Wpp oltreoceano nel quarto trimestre è scesa del 4,5%, trend in peggioramento rispetto al -4,2% del terzo quarter. Nel 2024 gli investimenti delle aziende made in Usa sono in ripresa, ma il loro impatto sui conti del gruppo sarà mitigato nella prima parte dell’anno dalla perdita da parte di Wpp di alcuni importanti budget creativi.

Tornando al 2023, buone performance arrivano da Regno Unito e in India, male Germania e Cina. Tra le agenzie che stanno ottenendo i risultati migliori, secondo quanto è stato spiegato dal ceo Mark Read, figurano GroupM, Ogilvy e le società di pubbliche relazioni.