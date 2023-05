Sperlari punta su Giulia De Lellis per il rilancio di MyDietor e MyDietorelle

Sperlari e Giulia De Lellis, insieme per MyDietor e MyDietorelle con una limited edition esclusiva

Con il lancio della nuova campagna “Simply Beautiful!” in occasione dell’evento “My Beauty Brunch”, Sperlari esprime chiaramente l’intento di riposizionare sul mercato MyDietor e MyDietorelle e lo fa con una Limited Edition disegnata dall’influencer Giulia De Lellis, per parlare alle donne e ricordargli quanto la propria bellezza sia unica e da celebrare in tutti i momenti di piacevole leggerezza.

Si tratta di un progetto di comunicazione integrata e omnichannel che porta la firma di FLU per l’ideazione del concept e l’attività di influencer marketing, supportata dalle altre Unit di Uniting Group, Freshhh e ALL Communication, che hanno curato rispettivamente la video strategy e la realizzazione dell’evento di lancio della campagna.

Il percorso di riposizionamento di MyDietor e MyDietorelle, prodotti raccontati oggi come veri e propri “bag essentials” che ogni donna può portare sempre con sé per sentirsi a proprio agio in ciascun contesto, ha preso il via attraverso una video strategy pianificata sulle principali piattaforme social e digital, e che ha visto come protagonista l’influencer e imprenditrice Giulia De Lellis, icona di tutte quelle donne che hanno fatto della propria bellezza una questione di spontaneità. L’Ambassador ha firmato la limited edition inserendo un tocco personale, giocando sui colori pastello e un motivo grafico a cuore che raccontasse proprio della passione e dell’entusiasmo che Giulia pone in tutto ciò che fa, dagli shooting sul set ai momenti dietro le quinte, dove essere al 100% se stessa.

Giulia De Lellis, brand ambassador della campagna "Simply Beautiful!": un mix di spontaneità e grinta