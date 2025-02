"Spero che venga un ictus a Salvini", bufera sul comico a Propaganda Live. Video. Diego Bianchi si scusa

Propaganda Live, il comico Xhuliano Dule: "Spero che venga un ictus a Salvini". Diego Bianchi si scusa

"Questo è un programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice come è accaduto poco fa su questo palco. Chiediamo scusa a Salvini che è stato il destinatario. Succede, siamo qui anche per questo. Abbiamo l’ossatura per chiedere scusa a Salvini…".

Queste le parole - ricordate da La7 in una nota - pronunciate ieri sera (venerdì 21 febbraio 2025, ndr) dal conduttore Diego Bianchi, in diretta a 'Propaganda Live', pochi minuti dopo la battuta di Xhuliano Dule su Matteo Salvini.