Il comico Max Angioni per la nuova campagna Actimel. Video

ACTIMEL E MAX ANGIONI, LA NUOVA CAMPAGNA SOCIAL

Actimel sceglie come brand ambassador il comico Max Angioni: partnership tra il brand del Gruppo Danone e Vera Management, agenzia creativa fondata da Paolo Ruffini, per la campagna social realizzata in collaborazione con VML Italy. In programma una serie di episodi su Tik Tok che vedranno Max Angioni interpretare i personaggi che l’hanno reso iconico.

“Actimel inaugura il 2024 con una campagna di comunicazione destinata a un target giovane, che comunica attraverso i social e le piattaforme digitali. Inoltre, grazie alla simpatia di Max Angioni, vogliamo raccontare in maniera ironica e di impatto quanto sia importante prendersi cura di sé quotidianamente", dichiara Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing di Danone Italia e Grecia. "Abbiamo scelto la via della 'leggerezza' per arrivare al cuore delle persone con messaggi rilevanti, come l’importanza di prestare la giusta attenzione alla propria salute: scegliere di bere Actimel tutti i giorni rappresenta, infatti, un’abitudine sana e vincente sin dalla prima colazione e con il lancio di questa nuova collaborazione, adesso è anche più pop e accattivante”.



“Sono contento di aver preso parte a questo progetto che ho trovato veramente interessante e mi consente di contribuire ad amplificare un messaggio di rilievo", commenta Max Angioni. "Con Actimel c'è stata una fiducia reciproca e abbiamo intrapreso una strada creativa molto stimolante che, attraverso la forza dell’ironia, ha l’obiettivo di promuovere fra i giovani una maggiore attenzione verso sane abitudini per la propria salute. Ringrazio di cuore il team di lavoro e sono certo che avremo altre occasioni per collaborare insieme”.