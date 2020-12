Spotify down, migliaia di segnalazioni da Europa, Asia, Usa e Australia

Spotify: malfunzionamento globale durante la mattinata

Dopo i problemi a Google, anche Spotify va in down. Dalle 9 e mezza di stamane la piattaforma di musica in streaming è alle prese con un malfunzionamento su scala globale. Sul sito Downdetector.com, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, sono migliaia le persone che lamentano l'impossibilità di ascoltare musica, soprattutto dall' Europa, ma anche in Asia, Usa e Australia. Su Twitter intanto sono numerosi i messaggi con l'hashtag #spotifydown. Spotify ha chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori a livello mondiale, di cui 144 milioni abbonati.

Spotify, "Siamo a conoscenza dei problemi, stiamo verificando"

"Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando. Vi terremo aggiornati": questo il messaggio twittato sulla sua pagina ufficiale. Lo scorso 27 novembre la piattaforma ha avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un'ora. Anche ad agosto la popolare piattaforma è stata interessata da un'interruzione. Agli utenti fu detto che c'era un problema con la connessione Internet e che la musica non poteva essere riprodotta in streaming. Altri, invece, hanno ricevuto messaggi che dicevano loro che la pagina non poteva essere caricata.