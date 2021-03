Spriano, nasce la nuova divisione dedicata alla sostenibilità per imprese

Spriano Communication&Partners, Società di comunicazione corporate e finanziaria con forte expertise nelle Ipo, annuncia il lancio di una nuova divisione dedicata alla consulenza sulla sostenibilità per le imprese: Spriano Sustainability.

L’obiettivo è offrire alle aziende, quotate e non, la possibilità di misurare e comunicare la propria sostenibilità. Valutare, pianificare, e monitorare le tematiche in ambito ESG permette di accrescere le performance aziendali, migliorare la reputazione e la notorietà sul mercato, favorire un dialogo trasparente verso gli stakeholder e agevolare i rapporti istituzionali.

Spriano Sustainability propone interventi integrati per accrescere le performance aziendali, aumentare la fidelizzazione di clienti e la trasparenza verso gli stakeholder, che si concretizzano in particolare nella realizzazione di strumenti di rendicontazione, quali il Bilancio di Sostenibilità, la Dichiarazione Non Finanziaria ex Dlgs. 254/2016 e il Digital Sustainability Report, un di comunicazione della sostenibilità innovativo, dinamico, interattivo e che consente l’aggiornamento in itinere delle performance sociali, economiche e ambientali dell’azienda.

Oltre ai partner di Spriano Communication, Lorenza Spriano e Matteo Russo, il team di Spriano Sustainability si arricchisce della competenza di Gabriele Badalotti, economista con oltre 20 anni di esperienza e attività di consulenza sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa, dello Sviluppo Sostenibile e della Business Ethics, che negli anni ha assistito imprese private e pubbliche nella definizione di strategie di sostenibilità e responsabilità sociale, nella redazione di bilanci sociali, ambientali e di sostenibilità.

Lorenza Spriano, AD di Spriano Communication, ha commentato: “Lavorando a stretto contatto con Società quotate, gruppi industriali e advisor, si percepisce come la sostenibilità non è più solo un vezzo/prassi di grandi società, quanto un’esigenza sempre più marcata delle imprese (Pmi) per accrescere le proprie performance economiche. La valutazione di un’azienda da parte di un investitore oggi integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo; asset considerati intangibili che, se saputi misurare e comunicare, abilitano una visione più completa delle prospettive aziendali, promuovendo strategie e azioni più rapide ed efficaci. Spriano Sustainability nasce proprio per supportare e affiancare le imprese nella costruzione del proprio percorso sostenibile, attraverso l’identificazione delle tematiche strategiche, la definizione di politiche e di obiettivi di sostenibilità quantitativi e qualitativi da cui declinare un piano strategico di comunicazione”.