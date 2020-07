Startup: round da 3 mln per la biotech italiana InSilicoTrials

United Ventures, fondo italiano di venture capital specializzato in investimenti nelle tecnologie digitali, è il lead investor nel round da 3 milioni di InSilicoTrials, società che consente alle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici di accelerare le attività di ricerca e sviluppo attraverso una piattaforma collaborativa di modelli di simulazione.

Al round guidato da United Ventures ha partecipato anche Pi Campus, fondo di venture capital che investe in intelligenza artificiale ed eccellenze italiane.

Startup, la biotech italiana InSilicoTrials

InSilicoTrials opera nell’ambito della tecnologia in silico, termine usato per indicare le campagne di sperimentazione clinica condotte tramite simulazioni al computer. L’aumento di capitale supporterà il processo di rafforzamento e crescita della società, che lavora con ricercatori, agenzie regolatorie e università di tutto il mondo per identificare e integrare nella piattaforma i migliori modelli matematici disponibili per il settore medicale.

La piattaforma sviluppata da InSilicoTrials consente di ridurre i tempi e i costi di sviluppo di prodotto dal 40% al 60%, inclusi quelli necessari per ottenere le approvazioni da parte degli enti regolatori. Grazie al suo modello pay per use (ovvero si pagano solo le risorse impiegate), rende il mondo della simulazione disponibile non solo a pochi leader di mercato, ma a tutte le oltre 52.000 aziende medicali e 3.200 aziende farmaceutiche che operano sul mercato. L’interesse da parte delle aziende del settore nei confronti della tecnologia in silico è sempre maggiore: il mercato globale della biosimulazione è stato valutato a circa 1,65 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che genererà circa 4,58 miliardi di dollari entro il 2025.

Startup: round da 3 mln per InSilicoTrials

“Gli obiettivi dell’azienda sono molto ambiziosi: diventare il punto di riferimento per il modeling and simulation (M&S) del settore healthcare e rivoluzionarlo per migliorare la qualità della vita e delle cure dei pazienti di tutto il mondo” dichiara Luca Emili, fondatore e CEO di InSilicoTrials. “Se vogliamo rendere le cure mediche davvero alla portata di tutti, se vogliamo realizzare il sogno della medicina personalizzata dove il medico, in ospedale, è in grado di preparare operazioni chirurgiche complesse o stampare in 3D protesi che devono funzionare alla perfezione, allora è necessario guardare a tecnologie come la simulazione numerica integrata nei clinical trials. Ed è necessario far evolvere il modello di ricerca che oggi si sta rivelando sempre più lento ed inefficiente, costoso ed inadatto a rispondere ad esigenze come quelle della medicina personalizzata.”

Secondo Massimiliano Magrini, managing partner di United Ventures, “A differenza che in ambito aerospaziale o automotive, il settore Healthcare & Life Sciences deve ancora recepire su vasta scala la portata rivoluzionaria dei software di simulazione. InsilicoTrials si pone l’obiettivo di portare le logiche di digitalizzazione tramite lo sviluppo di una piattaforma accessibile ed interoperabile ad un settore critico per il benessere collettivo come quello dello sviluppo dei farmaci e dei device medicali, valorizzando i modelli prodotti dalla ricerca scientifica. Un progetto in cui abbiamo riscontrato quelle caratteristiche - tecnologia, visione, spirito imprenditoriale - che guidano la nostra tesi di investimento".