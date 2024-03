Stazioni di servizio usate come spazi adv, la stop experience di Urban Vision per Trenitalia

Cinque aree di servizio, per un totale di due mesi di presidio e tre milioni di utenti raggiunti. Sono i numeri della domination by URBAN VISION, creative-tech media company leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana, per la campagna “FrecciaDAYS - My Winter Experience 20203” di Trenitalia.

A essere customizzate sono state le aree di servizio di La Pioppa Est e La Pioppa Ovest (Zola Predosa, BO), La Macchia Ovest (Anagni, FR), Casilina Est (Castrocielo, FR), Somaglia Ovest (Somaglia, LO) con la diffusione della campagna sugli impianti di YUBIQA, la piattaforma di Urban Vision per la comunicazione capillare sulla rete autostradale, e su visual interni ed esterni di grande effetto.

Urban Vision ha pensato al tempo di sosta del viaggiatore (circa 14 minuti dalle statistiche) e in quest'ottica ha realizzato percorsi che lo avvicinassero al brand nella sua “stop experience” che diventa immersiva: si dal momento del parcheggio, passando per l’ingresso nella struttura della stazione di servizio, sino all'uscita e infine alla partenza.