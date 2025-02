Stefano De Martino vola in prima serata su Rai1 con 2 programmi diversi - Rumor

Ascolti tv record per Affari Tuoi e Stefano De Martino prenota una prima serata vip su Rai1 - Rumor

La stagione di Affari Tuoi nell'access prime time di Rai1 è stata sbalorditiva: se torniamo alla vigilia della nuova era, con Stefano De Martino chiamato a condurre in una fascia sin lì presidiata da Amadeus, si poteva temere un arretramento nello share anche e soprattutto alla luce della concorrenza agguerritissima, con Striscia la Notizia sempre in prima fila su Canale 5 e lo stesso Amadeus passato sul Nove a sfidare il programmi di Viale Mazzini con Chissa chi è.

Come siano andate le cose è storia nota, il game show della tv di Stato ha inanellato successi nettissimi ogni singolo giorno, volando anche oltre il 30% di share e sopra a quota 6 milioni. E ora dovrebbe finire anche in prima serata. Meglio ancora prendersi access e prime time con una speciale puntata evento (anche con ospiti vip). Quando? Era trapelato una possibile doppio impegno l'8 e l 15 marzo al sabato sera, sfidando C'è posta per te di Maria De Filippi (che chiuderà proprio in quei due weekend la stagione). Un match complicato, contro un programma quasi invincibile sul terreno dell'Auditel. Ecco perché, alla fine, la data prescelta, stando a Tv Blog, potrebbe essere venerdì 2 maggio dalle 20,30 a mezzanotte.

Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino da Rai2 a Rai1

Non solo. Stefano De Martino in queste settimane è già tornato in prime time con uno dei suoi cavalli di battaglia, ossia Stasera tutto è possibile (Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia nel cast), che ha fatto impennare gli ascolti tv in prima serata di Rai2 (per rendere l'idea la puntata di martedì 18 febbraio aveva raggiunto 1.885.000 spettatori con il 12.5%, battendo le Iene Show e volando al secondo posto assoluto).

E l'ultima puntata stagionale del comedy show - prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy - potrebbe traslocare su Rai1. "Ci stiamo lavorando", ha confermato di recente Marcello Ciannameo direttore Intrattenimento Prime Time Rai. Un esperimento che se dovesse funzionare, potrebbe essere la premessa per la nuova collocazione nel 2027...

Nel frattempo, la puntata di Stasera Tutto è possibile del 25 febbraio 2025, trasmessa come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà a tema “EcoSTEP”, con ospiti Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri.