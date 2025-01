Striscia la Notizia, velina bionda: Emma Del Toro e Miriana D'Agostino vincono al televoto

Emma Del Toro prossima velina di Striscia la Notizia? La vittoria contro Sofia Bartoli al televoto è stata netta (65% delle preferenze) e il turno è passato (in una puntata che segna una crescita negli ascolti tv) raggiungendo così Miriana D'Agostino che aveva battuto Rebecca Arnone (con il 69% dei voti). Chi prenderà il testimone del velino Gianluca Briganti (a proposito, qui la sua intervista ad Affaritaliani.it tra spettacolo e amore calcistico per Baggio e la Juventus) raggiungendo sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, Beatrice Coari? Andiamo intanto a scoprire chi è Emma Del Toro.

Striscia la Notizia, chi è Emma Del Toro aspirante velina del tg satirico di Antonio Ricci: dal Capodanno di Rai1 ad Amici Casting

Nata a Siena il 3 ottobre 2000, Emma Del Toro è studentessa all'Università di Perugia in 'Scienze Motorie', stella social, in primis su TikTok (658mila follower), ma anche su Instagram (oltre ai 121mila persone che la seguono) e ballerina di professione - avendo studiato danza classica, moderna hip hop, contemporanea, heels (con Borsa di studio alla prestigiosa “Steps on broadway”).





Il sogno è diventare velina di Striscia la Notizia, intanto in tv è già stata protagonista, ovviamente sempre come ballerina in diversi programmi tv: da 'L'anno che verrà' nel Capodanno di Rai1, a Viva raiplay, Il Cantante Mascherato sino a Domenica in sempre su sulla prima rete della tv pubblica, oltre ad Amici Casting (nel 2018), o X Factor su Sky. Per fare qualche esempio.





Emma Del Toro tra l'altro ha partecipato anche ad alcuni spot tv (tra cui quello di Tim del 2021 con la direzione artistica Luca Tommassini), videoclip musicali e sfilate di moda.

Sognando di essere proclamata velina di Striscia la Notizia...