Striscia la Notizia - Chi è Federica Balzano: dalla fit kid a velina bionda al fianco di Beatrice Coari: la 18enne milanese sogna la vittoria

Chi sarà la nuova velina bionda di Striscia la Notizia?

Chi sarà la nuova velina di Striscia la Notizia, che prenderà il testimone dal velino Gianluca Briganti? La sfida è aperta. Dopo Miriana D'Agostino ed Emma Del Toro, ecco Federica Balzano che ha incantato con il suo fascino tanti spettatori e si è aggiudicata in volata (51% delle preferenze al televoto), la sfida contro la 21ene torinese Alice Fenoglio (che non è stata eliminata, ma può sperare di tornare in corsa grazie ai ripescaggi). La prima fase, che si concluderà martedì 21 gennaio, a contendersi il titolo ci saranno 14 aspiranti Veline.

Striscia la Notizia, chi è Federica Balzano: dalla fit kid alla sfida per diventare velina

Federica Balzano - come detto - ha passato il turno: va avanti e sogna di affiancare la velina mora Beatrice Coari (qui la recente intervista ad Affaritaliani.it) nei balletti del tag satirico di Canale 5. "Sono veramente felice" ha detto a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti dopo l'annuncio della sua vittoria la 18enne nata a Milano.





"Sono una ragazza molto solare, socievole. Nel mio tempo libero mi alleno, faccio palestra. Mi piace ballare, ma non sono una ballerina. Però ho praticato per 8 anni uno sport chiamato fit kid, che combinava l'acrobatica con il ballo. Lavoro un po' sui social, come modella. E ho fatto anche tv. Il mio punto di riferimento? E' mia madre, una donna molto forte che stimo. Da quando ero piccola è sempre stata il mio punto di riferimento come persona", ha detto Federica Balzano nel provino per diventare velina di Striscia la Notizia.





Cos'è la Fit Kid

Si tratta di una disciplina sportiva nata in tempi recenti (in Ungheria negli anni '90) e innovativa che mixa elementi tecnici di ginnastica artistica, ginnastica aerobica e ginnastica ritmica che si uniscono alla danza. Il risultato? Coreografie sia individuali che di gruppo molto spettacolari. E' riconosciuta a livello internazionale dalla IFD (International FitKid Division) e a livello nazionale dalla FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici).