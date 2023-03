Svolta alla direzione artistica di BBB. Design, Marco Piva prende il timone

Il nuovo direttore artistico dell'azienda BBB è Marco Piva

L'azienda italiana BBB innovatrice per tradizione che ha saputo declinare una nuova cultura dell’abitare, dinamica, innovativa e dal forte carattere semantico, ha scelto Marco Piva come suo Art Director.

Marco Piva, chi è il direttore artistico di BBB

Marco Piva fondatore e proprietario dell'omonimo Studio Marco Piva con sede a Milano e Shanghai, dove lavorano un centinaio di collaboratori, ha realizzato rilevanti progetti in Italia e all’estero come il prestigioso Excelsior Hotel Gallia a Milano, il Pantheon Iconic Hotel a Roma, il Radisson Collection Hotel Palazzo Nani a Venezia, il Radisson Collection Palazzo Touring Club a Milano e il Port Palace a Montecarlo; a cui si aggiungono molteplici progetti in Asia come il Feng Tai Financial Center a Pechino, e il Culture and Art Center Design of Yuhang e il complesso delle torri Tonino Lamborghini a Chengdu, che saranno inaugurate in autunno 2023. Sono inoltre in corso di progettazione ville private, complessi residenziali quali Princype e Syre a Milano, oltre a numerosi progetti alberghieri e il recupero di palazzi storici, in Italia e all’estero.

Marco Piva è molto legato all'italianità ed è noto per la sua capacità di dialogare con le altre culture per la realizzazione di opere integrate, dove il carattere internazionale delle stesse si coniuga con le radici culturali italiane dell’architetto e designer.