Svolta anti-trash a Mediaset: Pier Silvio fa cadere la testa di Ilary Blasi

Svolta anti-trash a Mediaset: cade la testa di Ilary Blasi. Senza Totti, Pier Silvio mette all'angolo la conduttrice

Il destino cinico e baro… . Ilary Blasi se ne stava bella e rilassata in Salento a degustare le giuste e lussuosissime vacanze insieme alle sorelle Silvia e Melory, alla figlia Chanel con ragazzo Christian Babalus e all’ “omo”, Bastian Muller, “tetesko di Germania”, quando gli è arrivato un meteorite tra crepa e collo, direbbe Lino Banfi. Il nuovo capo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, non vuole più il trash nelle sue reti.

E cosa c’è di più trash dell’Isola dei famosi? Saggiamente, Berlusconi jr ha deciso di fare “informazione popolare di alta qualità” che non è un ossimoro, come si potrebbe pensare. La prima testa a cadere sarebbe quindi proprio la sua, quella bionda e coronata di Ilary Blasi Totti infatti “La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto perché la sua ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione”, come scrive Oggi.