Taylor Swift, la regina del pop finisce il tour stellare da 2 miliardi di incassi. Battuto pure Elvis Presley

Taylor Swift, la ex ragazza del country diventata star globale. I suoi numeri da record

Taylor Swift ha battuto ogni record, la regina del pop ha appena concluso il suo tour da 152 date e neanche a dirlo ogni singolo concerto è andato sold out. Neanche un posto vuoto per la cantante e un amore infinito dei suoi milioni di fan. Swift chiude il tour, iniziato nel marzo del 2023 a Glendale in Arizona e terminato, all'alba di oggi in Italia, a Vancouver in Canada. L'incasso complessivo si aggira intorno ai 2mld di dollari. Oltre tre ore di show, inossidabile mentre canta, balla, si racconta, ospita gli amici musicisti, da Ed Sheeran a Sabrina Carpenter, e sorprende i fan con - riporta La Repubblica - la scelta del sue "surprise song", quei due o tre brani che la ex ragazza del country diventata star globale sceglie per spezzare la monotonia di una scaletta consolidata. Che è già diventata un film, e le ha regalato un altro record: in sala all’inizio dell’anno, ha spodestato per incassi il film concerto di Michael Jackson, e poi ha debuttato con uguale successo su Disney+.

Di record la trentaquattrenne della Pennsylvania ne hai infranti tanti: artista più ascoltata al mondo su Spotify per due anni di seguito, ha battuto Elvis Presley con il maggior numero di settimane al primo posto della classifica degli album Usa (inarrivabili i Beatles), fino all’ultimo colpo di marketing. L’Eras Tour Book, il libro da salotto da 256 pagine (40 dollari) sul tour ha venduto 814.000 copie nei primi due giorni, regalo di Natale perfetto per ogni "swiftie". La regina del pop è riuscita a raggiungere tutti i suoi obiettivi, anzi quasi tutti, in realtà uno non lo ha centrato: non è riuscita a far vincere la Harris alle presidenziali Usa.