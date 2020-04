Tecnologia, Nokia Italia-Malta: Giuseppina Di Foggia CEO e vice presidente

A ricoprire le posizioni di CEO e vice presidente di Nokia Italia e Malta, l'esperta del settore ICT Giuseppina Di Foggia, nominata dalla multinazionale con effetto immediato.

La manager esperta nel settore Ict, sarà dunque responsabile dello sviluppo del business, delle operazioni con i clienti e dell'esecuzione della strategia in entrambi i paesi. Nel suo nuovo ruolo, Giuseppina "rappresenterà Nokia nei confronti di clienti, organizzazioni di settore, agenzie governative, enti regolatori e istituzioni. La sua sede sarà in Italia dove assume il ruolo di amministratore delegato e vice presidente".

Nokia ha un grande centro di ricerca e sviluppo nel Paese, focalizzato sulle tecnologie ottiche, sui ponti radio e analytics, e utilizza una fabbrica a Trieste, che produce apparecchiature ottiche per il mercato globale. "Sono onorata dell'opportunità di portare la mia esperienza in questo nuovo incarico. In questi tempi difficili - ha commentato Di Foggia - è diventato evidente che l'Italia e il mondo hanno bisogno di una solida base digitale. Il mio obiettivo è quello di fornire la tecnologia e l'innovazione di Nokia per affrontare queste sfide e supportare i nostri clienti nell'offerta di tecnologie e servizi digitali quali la connettività ultrabroadband, 5G, IoT, cloud, sicurezza, Artificial Intelligence".

Giuseppina Di Foggia ha oltre 20 anni di esperienza nel settore Ict, maturata in diversi paesi in ruoli di ricerca e sviluppo, vendita, gestione operativa e strategica. Ha conseguito una laurea magistrale in Ingegneria elettronica con specializzazione in Telecomunicazioni presso l'università La Sapienza di Roma e un master in Professional project management presso lo Stevens institute of technology negli Stati Uniti.