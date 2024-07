Temptation Island, anticipazioni ultime puntate del 24-25 luglio 2024

Temptation Island, anticipazioni ultime puntate del 24 luglio e 25 luglio 2024

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, in prima serata su Canale 5, ultimi due imperdibili appuntamenti con il docu-reality Temptation Island. Un viaggio nei sentimenti che ha portato nuove consapevolezze per le 6 coppie rimaste sull’isola: Alessia e Lino, Vittoria e Alex, Gaia e Luca, Jenny e Tony, Siria e Matteo e Martina e Raul.

È il momento di tirare le somme e trasformare i dubbi in certezze. Nelle due tappe finali negli attesissimi falò di confronto vedremo se Gaia accetta il falò di confronto anticipato richiesto dal fidanzato Luca. Quali nuovi colpi di scena attendono Alessia e Lino? E chi è la coppia che -come preannunciato- arriva ad un punto di non ritorno? A guidare il racconto Filippo Bisciglia.