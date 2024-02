Tennis: Mediaset annuncia il colpo, poi il dietrofront

Tennis, l'effetto Sinner: la battaglia per accapparrarsi i diritti tv

L'effetto Sinner ha portato anche ad una corsa delle varie emittenti televisive ad accaparrarsi i diritti dei tornei più importanti. Dopo la beffa per Rai Sport che non ha potuto trasmettere la finale degli Australian Open, Mediaset ha tentato un contropiede. Approfittando della Sinner mania, Pier Silvio Berlusconi - riporta Fanpage - aveva annunciato gli Internazionali di Roma in chiaro sulle reti Mediaset a maggio, come negli scorsi anni. Poi poco dopo è stato corretto da una smentita ufficiale: "I diritti del tennis sono scaduti nel 2023″. Pier Silvio Berlusconi era anche entrato nel dettaglio: "Vedremo anche come andrà Sinner per decidere dove collocarli".

Nei minuti successivi, tuttavia, è arrivata una smentita all'ufficialità di Pier Silvio: "I diritti del tennis sono scaduti nel 2023. Li abbiamo avuti a lungo in passato per circa sei anni in una prima tranche e nell'ultimo triennio scaduto da poco". Da una nota di agenzia si legge infatti che l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset aveva anticipato che anche questa edizione sarebbe stata trasmessa dal Biscione, ma successivamente ha spiegato di essere stato informato male sulla questione.