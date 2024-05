Teo Mammucari, nuovo varietà per Rai2. "One man show particolarissimo"

Da Ballando con le Stelle a L’acchiappatalenti: Teo Mammucari dopo gli anni in Mediaset ha iniziato da qualche tempo la sua nuova avventura in Rai, ma per lui è in arrivo per lui uno show tutto suo.

Un varietà per cinque puntate nel prime time di Rai2. "La trasmissione sarà, naturalmente, comica e non poteva essere altrimenti visto il suo conduttore. Teo andrà in giro per l’Italia, principalmente in provincia, alla ricerca degli usi e costumi di alcuni piccoli paesi", svela Tv Blog.

Secondo cui Teo Mammuccari "girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Nello show la faranno da padrone, oltre alle qualità istrioniche di Teo, anche i personaggi stessi che verranno scovati da Mammucari nel paese in oggetto".