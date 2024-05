Flavio Insinna dalla Rai a La7: regalo di Urbano Cairo a... Enrico Mentana

Flavio Insinna dalla Rai a La7 con un game show

Dopo Amadeus al Nove, ecco Flavio Insinna vicino all'addio alla Rai con La7 come nuova casa. Manca ancora l'ufficialità, ma le voci girano da settimane e in queste ultime ore, Dagospia torna sulle indiscrezioni facendo sapere che sarà uno dei volti della televisione di Urbano Cairo. Il conduttore, per anni volto di programmi di successo nella tv pubblica (da Affari Tuoi a L’eredità), avrebbe accettato di condurre un game show nel preserale.

Flavio Insinna, programma che farà da traino al Tg La7 di Enrico Mentana

Il programma di Flavio Insinna dovrebbe partire dall'estate, rappresentando un rinforzo importante in quella fascia (attualmente va in onda la serie tv Padre Brown che, su per giù, sta attorno a quota 200mila spettatori col 1,5%) e un traino anche per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana (capace di far impennare la rete alle 20, senza un reale traino, tra 1,2-1,5 milioni di spettatori e con uno share sul 7-8%, guardando ai numeri della passata settimana).

«Io non ho mai avuto esclusive, perché ho firmato i contratti quando c’era insieme un progetto bello. Siamo ancora in un paese libero. Magari il progetto è bello per la Rai e a me non piace. Non vuol dire che non sia bello, ma io penso che non sia giusto per me, oppure vorrei fare una cosa che la Rai non ha», aveva detto Flavio Insinna a Tag.24 alla vigilia del debutto de L'Acchiappatalenti con Milly Carlucci dove è in giuria. «Che cosa farò in futuro? Possiamo andare, tornare… Credo che il mondo, come dire, abbia altri pensieri. Faremo».

