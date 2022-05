Tg1, Antimafia chiede sospensione petomane. "La 'ndrangheta è dentro la Rai"

Tg1, non solo stalking e mobbing. Adesso interviene anche l'Antimafia

Il caso Tg1 si ingigantisce ogni giorno di più. Sull'inchiesta aperta dalla Procura per stalking e mobbing dopo la denuncia fatta dalla giornalista della Rai Dania Mondini verso cinque dirigenti, è intervenuta anche la commissione parlamentare antimafia. Dura presa di posizione - si legge sul Corriere della Sera - da parte del presidente Nicola Morra. L'ex M5s ha chiesto alla Rai e alla commissione di vigilanza di intervenire in via precauzionale sulla vicenda. La giornalista sarebbe stata oggetto di molestie (sotto forma di flatulenze soprattutto) da parte di un collega di stanza.

L’uomo - prosegue il Corriere - era stato anche intercettato al telefono con un imputato dell’inchiesta «Gotha» della dda reggina , l’avvocato Paolo Romeo. Ed è questo il motivo che ha portato Morra a formulare una richiesta di sospensione nei suoi confronti. "Responsabile di questi abusi e di queste bassezze - spiega Morra - è un uomo che aveva rapporti con esponenti di assoluto rilievo della ‘ndrangheta reggina. Dovrebbe intanto essere sospeso fino alla fine della vicenda, a meno che non si voglia la ‘ndrangheta nella tv pubblica".

Leggi anche: