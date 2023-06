Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli, gli scatti proibiti tornano virali. FOTO

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, gli scatti piccanti "proibiti" tornano virali

Estate bollente, non solo sul termometro. Il gioiellino del Milan Theo Hernandez e la sua splendida compagna Zoe Cristofoli si stanno godendo il meritato riposo nella bellissima località di Ischia. Acqua trasparente, sabbia e tanto divertimento: questo il mix perfetto per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni della coppia.

Ma oggi, sul web, gli utenti si sono scatenati quando sono tornati virali degli scatti di diverso tempo fa. I due erano stati paparazzati a bordo di una barca nel bel mezzo di effusioni a dir poco bollenti. “Wow, bellissimi… ma che stanno facendo?”, commenta un utente. “Io preferivo la sua ex… era molto più carina”, si legge ancora. “Capri, il luogo perfetto per riposarsi… che invidia!”.