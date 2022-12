"Ti scorderai di me", il podcast che racconta il suicidio assistito

Un podcast per raccontare il suicidio assistito, "Ti scorderai di me" ripercorre le ultime 48 ore di vita di Pietro raccontate dal fotoreporter Sergio Ramazzotti

Sergio Ramazzotti, fotoreporter e scrittore, nel 2011 ha intrapreso un viaggio durato 48 con Pietro attraverso l’Italia per raggiungere Basilea, in Svizzera. È stato l'ultimo viaggio di Pietro prima del suicidio assistito. Tutto questo è raccontato nel podcast "Ti scorderai di me", prodotto e distribuito da Audio Tales, dove l'obiettivo di Sergio è puramente professionale: vuole realizzare un reportage fotografico diverso dal solito.

In oltre trent’anni di lavoro Sergio Ramazzotti ha firmato servizi dai luoghi più pericolosi del mondo, nelle situazioni più drammatiche, vincendo premi e riconoscimenti internazionali. Questa volta, però ha documentato un viaggio diverso, per comprendere le ragioni profonde di una scelta così controversa.