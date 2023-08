Tik Tok, la guerra dichiarata tra “Boomers” e "Generazione Z"

Tik Tok, guerra dichiarata a colpi di meme tra Boomers e Generazione Z

E’ ormai una guerra a colpi di meme quella che si sta consumando sulla famosa piattaforma Tik Tok tra Boomer e Millennials o Generazione Z. Tanto humor ma pure un’alluvione di stereotipi che allargano sempre la forbice tra due generazioni. Il gap generazionale è ormai in rete. La metà dei video di TikTok sui figli del baby boom rafforzano i tratti caratteristici, sia negativi che positivi, di questa generazione, secondo un studio pubblicato e di cui è coautore Reuben Ng, ricercatore dell'Università di Singapore .

Quali sono allora le caratteristiche delle due generazioni, lontane anni luce e che, per la prima volta, si trovano l’una contro l’altra? I primi, nati nel secondo dopoguerra,sono ritenuti dai giovani lenti, incompetenti con le tecnologie , con valori obsoleti e in cattive condizioni di salute. Nel 2019 il termine è diventato praticamente un insulto quando la piattaforma si è riempita di video di adolescenti che, con uno sprezzante “OK boomer”, chiudevano il discorso con gli altri, genitori in primis. Aldilà di questo il divario ha radici ancora più profonde che nascono dal fatto che la vecchia generazione è ritenuta dai Millennials privilegiata, lontana dalla realtà e soprattutto la causa dei loro problemi attuali tra cui cambiamento climatico, difficoltà nell’economia e condizione sociale.