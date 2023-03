Tik ToK, la guerra per il social tra Stati Uniti e Cina

Tik Tok, il più grande rivale geopolitico degli Stati Uniti

Il più grande rivale geopolitico degli Stati Uniti è Tik Tok. La piattaforma è del gruppo tecnologico cinese ByteDance. Principalmente per questa “cinesità” è nata la guerra contro il social network. Indiscutibile e sorprendente è stato il successo di TikTok . Nonostante sia stato bandito in India (1 miliardo di persone) nel primi tre mesi del 22 è stato il social più scaricato nel mondo. Per Google è il motore di ricerca numero uno per il 40% della cosiddetta Generazione Z ( i nati tra la fine degli anni '90 e la metà degli anni 2000). Conta più di un miliardo di utenti ed è diventato, in 5 anni, il sesto più utilizzato nel mondo. I nordamericani, statunitensi e canadesi, sono convinti che la Cina lo stia utilizzando come una sorta di cavallo di Troia, per accedere ai dati degli utenti e fare affari e, soprattutto, “conoscere” quello che si puo’ ed anche quello che non si puo’. E così seguiti anche dall’Europa ,Canada e Usa, ne hanno vietato l'uso ai propri funzionari.

Tik Tok, secondo la Cina un provvedimento politicamente orientato

Immediata la risposta del social che ha considerato il provvedimento un qualcosa di politicamente orientato e nulla più. Mentre il Governo cinese ha commentato "Quanto deve sentirsi insicura la prima superpotenza del mondo per avere tanta paura dell'applicazione preferita dagli adolescenti?", sulla decisione americana e per quanto riguarda quella europea “L’Ue afferma di essere il mercato più aperto al mondo, ma questo mina la fiducia globale. L'Ue dovrebbe onorare la parola data e promuovere un ambiente imprenditoriale aperto, equo, trasparente e non discriminatorio per le imprese straniere”. Ma il dibattito sulla pericolosità politica di Tim Tok non è certo una novità. Persino Donald Trump aveva cercato di rimuoverlo nel 2020.

Tik Tok, la versione cinese vale 46000 milioni di euro

Secondo indagini indipendenti l’app puo’ memorizzare elenchi , calendari, dischi rigidi e posizioni. Anche Google o Meta, lo possono fare , ma sono società americane e non cinesi. Douyin, il TikTok cinese, ha un successo incredibile. L'80% dei suoi 600 milioni di utenti giornalieri ha tra i 19 e i 40 anni. La valutazione di Douyin dovrebbe essere intorno ai 46.000 milioni di euro. La versione cinese è anche una potente piattaforma per l'e-commerce e i servizi ai consumatori, che ha persino un proprio metodo di pagamento. La Cina è molto critica nei confronti dell’atteggiamento americano in particolare “Gli Stati Uniti stanno creando un nuovo scandalo per le minacce che devono affrontare: all'inizio del mese erano i palloni; ora è TikTok”. Probabilmente il vero motivo è rappresentato dall’enorme quota di mercato che TikTok occupa con la sua tecnologia unica e gli enormi benefici che porta". Il 45,3% degli utenti dei social media statunitensi utilizza l'app, rispetto al 24,2% a livello globale.

Tik Tok, quello cinese è "molto attento" alle politiche del Governo

Qualche osservatore è convinto che gli Stati Uniti vogliano tagliare le esportazioni di alta tecnologia verso la Cina per indebolirne la competitività produttiva e unirsi ai propri alleati per espellere la tecnologia cinese dal mercato internazionale.” E poi oltre all’aspetto puramente commerciale vi è un aspetto etico. Più di un miliardo di persone accedono ogni giorno a TikTok e Douyin. Le associazioni pro-diritti umani accusano ByteDance di obbedire regolarmente agli ordini di Pechino. Il ruolo che la piattaforma ha svolto nel formare punti di vista tra i suoi utenti in tutto il mondo è stato così importante che molti hanno definito l'invasione dell'Ucraina "la guerra di TikTok". ByteDance dice di essere imparziale ma fogliai di video pro Ucraina sono stati rimossi. L’ unico messaggio che circola in Cina sulla guerra in Ucraina è quello ufficiale delle autorità, dove la Nato è il principale colpevole del conflitto. I miracoli della dittatura.