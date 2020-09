TikTok aderisce al Codice di Condotta contro l'incitamento dell'odio online

TikTok aderisce al Codice di Condotta della Commissione Europea contro l'incitamento all'odio online

Cormac Keenan (Head of Trust and Safety, EMEA) spiega così la scelta della piattaforma più popolare tra i giovanissimi: "TikTok è uno spazio che ispira creatività e porta allegria. Come responsabile Trust and Safety in Europa il mio lavoro, e quello del mio team, è promuovere un’esperienza sicura e positiva per far sì che tutti – dagli artisti emergenti ai nonni che amano ballare – possano sentirsi liberi di esprimere la propria creatività".

"Un aspetto importante di ciò che rende unico TikTok è che nella nostra community, persone con i più diversi stili di vita hanno l’opportunità esprimersi in maniera autentica. E noi vogliamo che resti così. Ecco perché ci stiamo concentrando a proteggere i nostri utenti da contenuti, come i discorsi che incitano l’odio, che possono interferire con il vivere un’esperienza positiva".

"Da sempre, non permettiamo espressioni d’odio su TikTok e consideriamo importante che le piattaforme online prendano in considerazione una tematica così cruciale".

TikTok scende in campo contro gli haters

Le nostre Linee Guida della Community – lo standard a cui chiediamo ai nostri utenti di aderire – proibisce qualsiasi forma di discorso o ideologia d’odio", continua Keenan.

"Adottiamo una politica di tolleranza zero contro i gruppi d’odio organizzati e le persone a essi associate, ad esempio gli account che diffondono o sono legati a ideologie razziste, nazionaliste, sessiste, antisemite, o altre ideologie fondate sull’odio".

"Inoltre, rimuoviamo le offese a sfondo razziale o i contenuti che sostengono il negazionismo di tragedie violente, come l’Olocausto o la schiavitù".

"Il nostro obiettivo finale è eliminare l’odio da TikTok. Ci rendiamo conto che può sembrare una sfida insormontabile in un mondo sempre più polarizzato, ma riteniamo che questo non debba impedirci di tentare. Ogni piccolo progresso che facciamo ci avvicina sempre più al vivere, su TikTok, l’esperienza di una community ancora più accogliente. E anche nel mondo fuori di essa".