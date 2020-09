TikTok, c'è l'intesa: Oracle partner dati, Walmart commerciale. Trump esulta

L'intesa su TikTok e' arrivata. Oracle diventera' partner per i dati e Walmart sara' partner commerciale. Viene cosi' scongiurato il blocco della popolarissima applicazione cinese di video ritenuta una minaccia per la sicurezza nazionale americana. E la scadenza per il divieto di download e' slittata di in una settimana, al 27 settembre, a causa dei "recenti sviluppi positivi". Il tutto con la benedizione del presidente americano, Donald Trump, che l'ha definito "un accordo fantastico".

La manovra portera' alla nascita di una nuova societa' statunitense denominata TikTok Global. E secondo le anticipazioni di Bloomberg la societa' proprietaria attuale, ByteDance, punta a fare valutare l'app ben 60 miliardi di dollari. Oracle acquistera' una quota del 12,5% prima di una futura Ipo e Walmart il 7,5%, sborsando insieme 12 miliardi di dollari, qualora venisse accettata la valutazione richiesta da ByteDance. "Penso che sara' un affare fantastico", ha detto Trump. "Ho dato la mia benedizione all'accordo. Se lo fanno e' fantastico, se non lo fanno va bene uguale", ha chiarito il capo della Casa Bianca. Poco dopo, TikTok ha confermato l'accordo, arrivato con le aziende che correvano contro la scadenza fissata dall'amministrazione Trump per domenica dopo la quale i nuovi download dell'app sarebbero stati vietati. Secondo una fonte vicina al dossier, ByteDance manterrebbe il resto delle azioni. Ma poiche' la societa' cinese e' di proprieta' per il 40% di investitori americani, TikTok alla fine sara' a maggioranza americana. "Siamo lieti che la proposta di TikTok, Oracle e Walmart risolvera' i problemi di sicurezza dell'amministrazione statunitense e risolvera' le questioni sul futuro di TikTok negli Stati Uniti", ha dichiarato un portavoce della societa'. ByteDance punta a finalizzare "il prima possibile l'intesa in linea con la legge statunitense e cinese".



Se si realizzera', l'accordo segnera' la de-escalation di una battaglia tecnologica tra Washington e Pechino. E consentira' agli americani di continuare a utilizzare la popolarissima app: attualmente sono cento milioni gli utenti nel Paese. Il tutto nasce dalle preoccupazioni espresse da Trump - per settimane - che TikTok stesse raccogliendo dati degli utenti per Pechino, senza mai fornire prove delle sue accuse. All'inizio di agosto, aveva dato un ultimatum a ByteDance fino al 20 settembre per cedere le operazioni di TikTok negli Usa a una compagnia americana. E venerdi', l'amministrazione Trump aveva ordinato il divieto di download dell'app di condivisione video, nonche' della piattaforma di messaggistica di proprieta' cinese WeChat. Ora tutto sembra essere incanalato verso una positiva soluzione. Trump ha garantito che "la sicurezza sara' al 100%" e che le societa' utilizzeranno server cloud separati. L'accordo portera' alla creazione di una nuova societa', con sede in Texas, che "non avra' nulla a che fare con la Cina" ma si chiamera' comunque TikTok, secondo il presidente. Oracle sara' responsabile dell'hosting di tutti i dati degli utenti statunitensi e della sicurezza dei sistemi informatici associati, mentre Walmart fornira' i suoi servizi di vendita online, gestione degli ordini e pagamenti. In una dichiarazione congiunta, Oracle e Walmart hanno affermato che TikTok Global "paghera' piu' di 5 miliardi di nuove tasse al Tesoro degli Stati Uniti", mentre loro e le altre societa' coinvolte nell'accordo lanceranno un'iniziativa per sviluppare l'istruzione online, esaudendo anche in questa caso un'espressa richiesta del capo della Casa Bianca.