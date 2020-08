TikTok: niente vendita senza l'approvazione di Pechino

ByteDance, la società cinese proprietaria di TIKTOK, dovrà avere l'approvazione di Pechino per procedere con la vendita delle operazioni negli Usa della nota piattaforma social. Lo ha reso noto una fonte citata da 'Bloomberg', che ha spiegato come il via libera del governo cinese sia dovuto alle nuove restrizioni imposte da Pechino sull'export di tecnologie che riguardano l'intelligenza artificiale.

La notizia segue quella sulla imminente vendita delle attività negli Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda di TIKTOK per una cifra compresa tra i 20 ed i 30 miliardi di dollari. Secondo la Cnbc, sul tavolo ci sarebbero tre offerte, tra cui quelle di Oracle e Microsoft. L'app è diventata un punto chiave delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, con l'amministrazione Trump che spinge per la vendita dell'ala americana del business a una società locale. Di recente si è dimesso Kevin Mayer, l'amministratore delegato di TIKTOK, a causa delle pressioni dell'amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense.