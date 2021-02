TikTok partner ufficiale di Uefa Euro 2020

Uefa Euro 2020: partner ufficiale per la prima volta l'app di Bytedance TikTok

TikTok è global sponsor di UEFA EURO 2020. Per la prima volta, una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza un importante torneo internazionale UEFA. TikTok rappresenta una nuova tipologia di partner per UEFA e questo rende questa partnership unica e senza precedenti per entrambe le parti.

La partnership con Uefa segna una tappa importante per TikTok, che si conferma come la casa per tutti i tifosi di calcio. Tantissimi gli appassionati che ogni giorno condividono sulla piattaforma la loro passione per questo sport. Come partner ufficiale, TikTok sarà luogo d'elezione per seguire i creator preferiti, condividere i migliori contenuti di calcio, creare i propri momenti speciali, festeggiare e commentare il Torneo con la community.

In qualità di Global Sponsor la piattaforma collaborerà con UEFA per lanciare una serie di funzioni e attività entusiasmanti tra cui effetti AR, Hashtag Challenges, TikTok LIVE e Suoni, per sorprendere e coinvolgere la Community. UEFA, inoltre, darà accesso a TikTok alla sua enorme libreria di video storici per sviluppare contenuti altamente coinvolgenti e innovativi.

Il profilo TikTok UEFA EURO 2020 aprirà, prima del torneo, per ispirare e intrattenere milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo con contenuti esclusivi dietro le quinte e filmati attuali e d'archivio. La partnership include anche i diritti di sponsorizzazione durante la trasmissione, il logo TikTok sarà, dunque, visibile durante le partite in diretta di UEFA EURO 2020 su tutti i canali di trasmissione europei.