Tim, è on air il nuovo spot istituzionale

È on air in tv il nuovo spot istituzionale di Tim incentrato sulla storia del Gruppo. Un percorso fluido lungo la linea del tempo che parte nel 1925, quando il territorio italiano viene suddiviso in cinque zone gestite da cinque Concessionarie, dalla cui fusione nel 1964 nasce la SIP, che nel 1994 diventa Telecom Italia e nel 2016 Tim.

Attraverso immagini dell’Archivio Storico di Tim e dell’Archivio Storico di Istituto Luce Cinecittà lo spot ripercorre le tappe fondamentali che hanno segnato la storia dell’azienda e del Paese fino ai nostri giorni. rappresentati dal 5G e da un mondo più connesso per facilitare la vita di cittadini e delle imprese.

Sulle note de Il Signor Bruschino - Ouverture di Gioacchino Rossini, si anima un dialogo costante tra passato e presente, con uno sguardo rivolto al futuro con frame evocativi su umanità e tecnologia e il fil rouge del racconto è proprio quest’ultima rappresentata da un segno grafico luminoso che da “rame” nel passato, diventa “fibra” nel presente.

Nella parte finale dello spot si susseguono i loghi che hanno accompagnato il percorso negli anni del Gruppo fino al logo Tim tricolore che compare sul cartello finale con il claim: “Il futuro. Insieme”.

Lo spot da 60’’ è stato ideato da Luca Josi, Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim, realizzato in collaborazione con la casa di produzione Think Cattleya, ed è on air sulle principali reti televisive.