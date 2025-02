Chi è Tommy Cash, il cantante estone che con "Espresso Macchiato" sbeffeggia l'Italia all'Eurovision

Tommy Cash, rappresentante dell'Estonia all'Eurovision 2025, fa discutere con la canzone "Espresso Macchiato"

Tommy Cash sarà il rappresentante dell'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025 con la vittoria dell'Eetsi Laul, il concorso canoro che come Sanremo permette di qualificarsi all'evento musicale continentale. Il suo brano "Espresso Macchiato" però ha suscitato qualche polemica in Italia dato che senza nascondersi racchiude una serie di stereotipi sul nostro Paese, a partire dalle strofe cantate in italiano con un accento simile a quello degli emigrati negli Stati Uniti.

Nel brano, il cui video su YouTube ha comunque superato le 2 milioni di visualizzazioni in appena 2 mesi, gli italiani vengono descritti poi con la sigaretta sempre in bocca, amanti del caffè e della pasta e con un atteggiamento sbruffone ma rilassato.

Tommy Cash è un cantante, rapper e visual artist cresciuto un una famiglia povera nella periferia di Tallin. Nella sua carriera decennale ha collaborato con molti artisti internazionali. La sua estetica e musica si rifanno all'immaginario post sovietico e sono caratterizzate da un'ironia che spesso sfocia nella provocazione.

Si diceva che non tutti in Italia hanno apprezzato come veniamo descritti in "Espresso Macchiato". Caterina Balivo, ad esempio, nella sua trasmissione La Volta Buona su Rai1 afferma che si tratti di una canzone che parla "della mafia, degli spaghetti, e dell’ostentazione degli italiani". "Mi sto anche un po’ per arrabbiare con questo Tommy Cash. Con questa canzone, espresso macchiato, prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca”, ha detto la conduttrice.