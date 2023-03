Top 100 Informazione online, Affaritaliani.it vola ancora: a gennaio +18%

Top 100 Informazione Online, Affaritaliani cresce ancora a gennaio: i dati

Affaritaliani.it non arresta la corsa. Nonostante il settore delle news e dell'informazione sia "stabile" in termini di audience, senza particolari sprint in avanti, la nostra testata continua a incassare performance positive e gennaio registra un nuovo balzo in avanti del 18%. Secondo l'ultima rilevazione di ComScore pubblicata da PrimaOnline Affaritaliani ha iniziato l'anno con 1918 visitatori unici e 1629 pagine viste. Tra le performance peggiori colpiscono i cali di Tpi (-29%), Il Giornale (-6%), Libero (-21%) e Quotidiano Nazionale (-7%).