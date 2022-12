Top 100 Informazione Online Comscore, nuovo boom di affaritaliani.it: +25%

Ulteriore balzo in avanti di affaritaliani.it nella classifica di novembre 2022

Top 100 Informazione Online ComScore: affaritaliani.it cresce ancora: dopo il +31% di ottobre, un ulteriore +25% a novembre 2022. La penultima rilevazione di ComScore dell'anno in corso, pubblicata da primaonline.it, conferma il prepotente trend di crescita di affaritaliani.it, che spicca in un panorama generale di stabilità tra i siti di informazione: la categoria news, con quasi 42 milioni di visitatori unici nel mese di novembre, registra il 95% di reach e il dato è stabile rispetto a ottobre, mentre in termini di tempo speso si nota persino un leggero calo (-5% rispetto al mese precedente).

Tra le performance delle singole testate, colpiscono invece i cali di Ansa (-10%), AdnKronos (-15%), AGI (-32%), Huffington Post (-37%), Il Post (-13%) e Sky Sport (-11%, ma sempre primo tra gli sportivi).

Nel settore Viaggi, anche a causa della stagionalità, c'è un calo generale del -5%, mentre l'Automotive segna il -8%.