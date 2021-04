Top influencer, i Ferragnez conquistano il podio con la piccola Vittoria

Influencer sul podio a marzo: Ferragnez a primo e secondo posto. In classifica Achille Lauro

Nel mese di marzo sul podio della classifica dei top influencer italiani c'è ancora l'imprenditrice-influencer che ultimamente oltre ai consueti riflettori ha raggiunto, insieme al consorte, gli occhi e le orecchie della politica, Chiara Ferragni, a quota 103,3 milioni di interazioni, numero più che raddoppiato dal mese precedente. La classifica stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee del mese di marzo vede risalire alla seconda posizione Fedez a quota 41,8 milioni di interazioni. Per i Ferragnez un aumento nei numeri del mese arrivato in concomitanza con la nascita della piccola Vittoria, la secondogenita di Chiara e consorte, e dopo il Festival di Sanremo, che ha visto il rapper classificarsi al secondo posto con la collega Michielin con la canzone "Chiamami per nome". Sul podio poi ancora gli Autogol, al terzo gradino con 12,2 mln. Al quarto posto a sorpresa Achille Lauro con 7,7 mln di interazioni. Quinta la supercuoca Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta con 7,2 mln.

Influencer, la classifica completa