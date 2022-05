Top programmi informazione: nella top 10 vola la Rai. Primo Fazio, poi Report

Programmi d'informazione più seguiti: la classifica con tutti i nomi

Che tempo che Fa, Report, Propaganda Live, e poi ancora Tg3 e Fuori dal Coro: nella top 5 dei programmi d’informazione più seguiti svetta la Rai con tre trasmissioni, poi La 7 e infine Mediaset. Mentre la tensione in Ucraina non si allenta, nella graduatoria stilata da Sensemakers per Primaonline rimane quindi alta la presenza dei brand delle tre generaliste più impegnate nel racconto. A spiccare è l’assenza di Canale 5 e del Tg5.

Nella top quindici social di Sensemakers, scrive Prima Comunicazione, quasi tutti i brand presenti sono collocati in tv in prima serata o nelle fasce immediatamente precedenti. Tra le grandi testate il Tg3, quarto, occupa la migliore posizione in graduatoria, con il TgLa7 al sesto posto, il Tg1 al nono ed il Tg2 al tredicesimo. Si segnala ancora una volta l’assenza del Tg5. E anche la rete ammiraglia di Cologno, Canale5, non colloca alcun proprio brand, ma non ne ha tanti che si occupino d’informazione nella classifica dei migliori.

Programmi d'informazione, la classifica social

All’interno della classifica dei Best Performing post si registra come il tema caldo continui comunque a essere il conflitto in Ucraina, oggetto di 10 tra i top 15 post dei programmi per singola piattaforma social. In agenda, ma secondari, il Covid e il caso Assange. Su, riporta Prima Comunicazione, Facebook guida la graduatoria la foto dedicata da ‘Che tempo che fa’ a Piero Angela. Un post faziano è in vetta anche su Instagram, stavolta dedicato a Teresa, figlia di Lorenzo Cherubini detto Jovanotti. Mentre su Twitter – dove la guerra in Ucraina rimane un tema centrale e quattro contenuti su cinque parlano infatti di questo argomento – è un post di Francesca Mannocchi e ‘Propaganda Live’ in testa alla top five.