Top video creator di settembre, Benedetta Rossi e i Me Contro Te in testa

Video creator più attivi: Benedetta Rossi sul podio con il duo siciliano dei Me Contro Te

Benedetta Rossi anche a settembre è sul podio della classifica dei video creator stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. La supercuoca ha totalizzato 110 milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook, 18 milioni in più di agosto. Benedetta Rossi è prima anche per numero di interazioni (like, commenti e condivisioni): quasi 9 milioni. Il 5 settembre è tornata in tv, su Real Time e Food Network, con la quarta stagione di ‘Fatto in casa per voi’ e a breve arriverà in libreria il suo quinto libro di ricette, per Mondadori Electa (uscita prevista a fine di ottobre). La cuoca marchigiana è presente tra i ‘Best Performing Video’ (vedi la seconda tabella) con tre sue ricette, che questa volta non si aggiudicano però le prime posizioni.

Sul podio anche i Me Contro Te, al secondo posto, ovvero Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte Luì e Sofì, due giovani siciliani amatissimi dai bambini, che totalizzano 45 milioni di video view. Lo scorso mese è uscito il primo trailer del loro secondo film, ‘Il mistero della scuola incantata’, che debutterà nelle sale da gennaio 2021. Il primo film, ‘La vendetta del Signor S’, ha incassato invece oltre 10 milioni di euro al botteghino. I Me contro Te hanno piazzato tre video nella classifica dei Best Performing, quelli al secondo, terzo e quarto posto, circa 3 milioni 600mila visualizzazioni l’uno; dedicati a Cico Criceto, il nuovo personaggio ideato dalla coppia: un pupazzo che probabilmente spopolerà tra i prossimi regali di Natale.

In classifica, al sesto posto, iPantellas, il duo comico composto da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, che piazzano due loro video con più di 3 milioni di views tra i Best Performing, uno dedicato al confronto tra la scuola di ieri, prima del Covid, e quella di oggi; l’altro a una “grande sfida”, ragazzi contro ragazze in palestra. Tornano nella top 15 anche ClioMakeUp, ovvero la truccatrice Clio Zammatteo, settima, e The Show, due giovani milanesi (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace) che amano gli scherzi e gli esperimenti social.

La top 15