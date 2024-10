Tragedia Rigopiano, la serie Sky di Pablo Trincia. "E poi il silenzio". Trailer

Dopo il successo del podcast, che ha raggiunto il primo posto nella classifica top podcast di Spotify, è in arrivo dal 20 novembre la docuserie Sky Original E POI IL SILENZIO – IL DISASTRO DI RIGOPIANO. Composta da 5 episodi, la docuserie è prodotta da Sky Italia e Sky TG24 in collaborazione con Chora Media e sarà disponibile in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su NOW, in chiaro sul canale 50 del DTT, e sempre on demand.

In anteprima a partire dal 13 novembre, la docuserie sarà accessibile a tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata.

Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro (che ha curato anche la regia), la docuserie racconta la tragedia collettiva della valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino. Attraverso immagini impressionanti fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, viene documentata la complessità delle operazioni di salvataggio. Le immagini, raccolte anche dai familiari delle vittime e dai superstiti, offrono uno sguardo diretto sui momenti che hanno preceduto il disastro.

Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l’hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, viene colpito da una valanga che lo distrugge quasi completamente. Al suo interno, oltre allo staff, c’erano gli ospiti che la sera prima avevano raggiunto la struttura tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi intrappolati lì dentro a causa di una forte nevicata. Il bilancio della tragedia fu di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Ma è davvero stata solo colpa della natura? Una vicenda che dopo quasi otto anni resta ancora con tanti interrogativi e poche risposte.

E POI IL SILENZIO. IL DISASTRO DI RIGOPIANO – LA SERIE | Dal 20 novembre in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime, in streaming su NOW, in chiaro sul canale 50 del DTT e sempre disponibile on demand. Dal 13 novembre in anteprima per tutti i lettori di Sky TG24 Insider