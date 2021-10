Trump, annunciato il lancio di Truth: il social network contro il Big Tech

Trump lancia "Truth", il social network per combattere il monopolio Big Tech

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler lanciare la propria piattaforma di social network chiamata "TRUTH Social", che dovrebbe iniziare ad essere operativa per "ospiti invitati" il mese prossimo.

"Ho creato TRUTH Social e TMTG per oppormi alla tirannia di Big Tech". Lo spiega l'ex presidente americano, Donald Trump, lanciando la sua piattaforma di social network. "Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile", ha detto Trump nella dichiarazione.

La piattaforma sarà di proprietà di Trump Media & Technology Group (TMTG), che intende anche lanciare un servizio di video on demand in abbonamento che presenterà una programmazione di intrattenimento, ha detto il gruppo in una dichiarazione.