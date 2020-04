Tv locali, ecco chi prende i soldi. Pubblicati gli elenchi dei contributi

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato gli elenchi dei contributi erogati, con riferimento all'anno 2018, alle tv locali commerciali e comunitarie. Gli elenchi, aggiornati al 17 dicembre 2019, riportano i dati relativi alle emittenti beneficiarie dei contributi e l'importo erogato come primo acconto (90 per cento del totale).



Per l'annualità 2018, sono state 1029 le domande presentate da radio e tv ai fini dell'ottenimento del contributo: 186 televisioni commerciali, 238 televisioni comunitarie, 302 radio commerciali e 303 radio comunitarie.



PER APPROFONDIRE

Il documento relativo alle televisioni commerciali è disponibile a questo link.



fonte www.fnsi.it