Televisione; i prodotti più moderni sul mercato e le novità 2025

Televisione: ecco i migliori modelli sul mercato per avere una qualità audio e video elevata senza spendere troppo

La televisione resta uno dei dispositivi più utilizzati e presenti nelle case degli italiani ma data l'ampia scelta e le diverse soluzioni disponibili (LED, QLED, OLED, 4K o 8K), diventa difficile trovare lo schermo più adatto alle proprie esigenze. Di seguito abbiamo quindi raccolto i migliori modelli sul mercato per tutti i gusti.

TV migliori 2024: LG 55UR80006LJ vince per rapporto qualità prezzo





Se cercate una smart tv a basso prezzo ma comunque di qualità potreste rivolgervi a Hisense 32E43KT. Il sistema operativo proprietario VIDAA permette di accedere facilmente alle app più popolari delle piattaforme di streaming. Questo modello offre poi una buona resa dei colori e audio di qualità medio alta.

Se siete fan dell'OLED, invece, tra i migliori modelli disponibili c'è LG OLED Evo Serie G4, che permette di godere a pieno di una risoluzione UHD 4K. Il prezzo poi è altamente competitivo considerando che rientra in una fascia altissima di mercato.

Se per voi invece tv significa uno schermo enorme, vi consigliamo Sony BRAVIA XR-75X90L, tra i modelli migliori con schermo da 75'". Sommando tutte le caratteristiche (design, qualità audio e video, funzioni, etc.) al primo posto per rapporto qualità prezzo si piazza LG 55UR80006LJ. Lo schermo ha un refresh rate di 60 Hz ma resta comunque una scelta conveniente anche per i gamer grazie all'apposito Game Optimizer. Il supporto all'assistente personale Alexa di Amazon rende poi più semplice accedere alle diverse funzioni della tv.

Televisione, tutte le novità del 2025

Per scoprire gli ultimi trend nel settore delle tv non c'è occasione migliore del CES 2025 che si è concluso qualche giorno fa. All'evento di Las Vegas si sono visti i primi RGB mini LED presentati da Hisense, Samsung e TCL. Si tratta in realtà di un'evoluzione di una tecnologia già esiste che ha permesso ai televisori di migliorare sotto l'aspetto del contrasto e luminosità. Gli RGB mini LED rispetto ai mini LED utilizzano LED di colore rosso, verde e blu e non più solo blu. Questi dispositivi non solo sono più piccoli ma hanno consumi energetici molto bassi senza venire meno dal lato della qualità dell'immagine.

Hisense al CES 2025 ha presentato anche il nuovissimo MicroLED Display da 136 pollici (136MX) in grado di raggiungere un picco massimo di luminosità di 10.000 nit.

Grande protagonista dell'evento ovviamente anche l'intelligenza artificiale, ormai integrata in qualsiasi dispositivo smart home. Samsung ha svelato una nuova tecnologia che consente di interagire con la tv e ottenere sottotitoli o informazioni su qualsiasi film, serie tv o programma comunicando con lo schermo tramite gesti. La sicurezza è garantita dal sistema Knox Matrix, che attraverso la blockchain permette ai dispositivi connessi di proteggersi tra loro da eventuali attacchi.