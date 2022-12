Twitter, al via all'abbonamento: 8 dollari per tutti, 11 per gli utenti Apple

Twitter: la rivoluzione inizia dall'abbonamento, da domani costa 8 dollari per tutti, ma per gli utenti Apple 11. Ecco perchè

Cinguettare da domani, 12 dicembre, diventa a pagamento. Il restyling di Twitter, come già annunciato dal nuovo proprietario Elon Musk, parte dall’abbonamento parte dall’abbonamento e prevede per gli utenti di Apple un prezzo maggiorato. Precisamente il nuovo servizio permetterà agli abbonati di caricare video più pesanti, vedere valorizzati i propri post e ottenere la 'spunta blu' che viene assegnata agli account verificati.

Mentre Elon Musk spiega che gli utenti di Apple dovranno pagare di più degli altri ma secondo alcuni media americani sarebbe un tentativo per contenere i costi addebitati a Twitter dall'App Store di Apple. Con la passata gestione, la 'spunta blu' era data ad aziende, personaggi celebri, entità governative e giornalisti verificati, ma dall'acquisizione del social, pagato 44 miliardi di dollari, Musk sta cercando tutti i modi possibili di rastrellare un po' di soldi.

Quanto costa abbonarsi a Twitter

Qualche giorno dopo il suo arrivo, Elon Musk aveva lanciato un abbonamento da otto dollari al mese per dare la 'spunta blu' a chiunque, finendo per autorizzare una serie di account finti di marchi famosi, come le stesse Space X e Tesla, le due compagnie di proprietà di Musk. Il nuovo abbonamento continuerà a costare otto dollari per tutti, ma undici per chi ha l'iPhone. La piattaforma promette che i sottoscrittori vedranno meno pubblicità e saranno in grado di postare video più lunghi e vedere i loro tweet valorizzati.